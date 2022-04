Poste: in provincia l'11% delle Postepay attive in Piemonte

Anche ad Alessandria Poste Italiane si conferma leader nei servizi dei pagamenti digitali, grazie alle quasi 95mila carte PostePay.

In Italia, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Innovative payments del Politecnico di Milano, il giro d’affari ammonta a 327 miliardi, +22% rispetto al 2020 nonostante l’annullamento del piano Cashback da parte del Governo Draghi. Abitudini sempre più consolidate sulla scia della pandemia e degli incentivi.

Le carte di pagamento di Poste Italiane, confermano, anzi superano il trend evidenziato: infatti nell’ultimo anno sono salite a 2 miliardi le transazioni con le 29 milioni di carte di pagamento di Poste Italiane, con un incremento nel 2021 del 29% rispetto all’anno precedente. Numeri che testimoniano il ruolo di Poste Italiane quale motore di trasformazione digitale del Paese per una società sempre più cashless.

In provincia di Alessandria è stato emesso l’11% delle carte totali attive in Piemonte, con Postepay Evolution e Postepay standard che la fanno da padrone, con una quota rispettivamente del 49% e del 38%.

A questi prodotti più tradizionali e consolidati si aggiunge l’ultima nata in casa Poste ovvero Postepay Green, la carta biodegradabile che ha l’obiettivo di tagliare il traguardo di 20 milioni di emissioni entro il 2025, ideata per i giovanissimi da 10 a 17 anni ed eletta come “Prodotto dell'anno 2022”.

Poste italiane ha inoltre deciso di accompagnare i cittadini della provincia di Alessandria verso la trasformazione digitale offrendo una carta completamente digitale. La Postepay Digital, che può essere richiesta direttamente da smartphone e tablet, consente di usufruire di tutti i servizi disponibili nell'App: dalle ricariche al pagamento dei bollettini e dei trasporti, alla possibilità trasferire piccole somme di denaro su altre carte Postepay grazie al servizio 'p2p'.