PalaEnergica Primo Maggio: caso risolto

CASALE MONFERRATO - Risolto il caso della concomitanza di partite del Primo Maggio al PalaEnergica di Casale Monferrato.

Le due gare previste per domenica , che riguardavano le due squadre di Serie A di basket della provincia, JB Monferrato (Serie A2 ) e Bertram Derthona (Serie A), sono state "spacchettate".

Novipiù anticipa

In base ai nuovi accordi raggiunti, il confronto valevole per la fase a orologio di A2 tra Jbm Novipiù e Pallacanestro Forlì è stato anticipato a sabato alle ore 20.30. Mentre quello di A tra Bertram e Trieste resta in programma per domenica alle ore 20.45.

Definite data e orario, JB Monferrato e Derthona Basket sono partiti con le prevendite.