Vincono Novese e PastorStay. Tutti i finali di giornata

E' stata ancora una giornata ricchissima di spunti e di motivi di interesse per quanto riguarda il calcio dilettantistico: ripercorriamo la domenica di campionato passando come sempre in rassegna le varie categorie.

In serie D termina 0-0 la sfida del 'Natal Palli' tra Casale e Varese, con i nerostellati di Marco Sesia che difendono il vantaggio in classifica sui diretti rivali e allungano la striscia positiva: l'accesso ai playoff è realtà. Niente da fare, ancora una volta, per Hsl Derthona, superato 2-1 nei minuti di recupero da Rg Ticino.

Clamoroso successo del Castellazzo a Rivoli, in Eccellenza: succede tutto nel finale, con Cimino e Rosset (eurogol) che replicano al momentaneo vantaggio dei padroni di casa. Male l'Acqui, battuto 2-1 a Narzole: Camussi segna, ma è un'illusione perché poi i rivali completano il sorpasso. Per i bianchi è il terzo stop consecutivo.

In Promozione, Novese e PastorStay rispondono all'affermazione di ieri della Luese Cristo: la squadra di Greco passa 2-0 in casa del Cit Turin (Ivaldi e Russo) e resta staccata di due lunghezze, mentre Micillo e Gulin trascinano i ragazzi di Perotti contro San Giacomo. Perde terreno, invece, la Pro Villafranca, superata 1-0 a Ovada. Gaviese corsara al Cattaneo contro l'Asca, Valenzana a valanga su Mirafiori, vince l'Arquatese a Trofarello.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, cade il Felizzano a Canelli e vincono sia Don Bosco Asti che Spartak San Damiano. In vetta, ora, la situazione è molto intricata. Yassin El Amaraoui firma l'affermazione della Capriatese a Cassano, colpo salvezza del Monferrato ai danni della Spinettese. Costigliole-San Giuliano termina 1-1, l'Aurora Canottieri piega Solero.

Seconda Categoria: in attesa di Atletico Acqui-Frugarolese (ore 18), da segnalare la larga affermazione del Cassine (3-0 contro la Fortitudo) e il successo del Predosa, 1-0 contro Casalnoceto. Solo 2-2 per il Sale, che non riesce a piegare Quargnento, Villaromagnano si prende il derby, 1-0 a Viguzzolo.

Infine la Terza Categoria, con Fortuna Melior che sbriga la pratica Stazzano e con la Junior Asca capace di andare a vincere 4-1 sul terreno dell'Aurora. Settebello del Lerma a spese di Valmadonna San Michele.