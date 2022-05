Eid Al-Fitr: i musulmani hanno celebrato la fine del Ramadan

ALESSANDRIA - Centinaia di fedeli si sono radunati nella mattinata di lunedì 2 allo stadio 'Cattaneo' di Alessandria, come ogni anno per la preghiera dell'Eid Al-Fitr, festa di interruzione del Ramadan, per i musulmani il mese sacro di digiuno dedicato alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina.

"Siamo veramente contenti per la risposta avuta dai fedeli, che erano presenti davvero in moltissimi. Siamo rimasti sorpresi da tanta partecipazione. Dopo due anni di pandemia speriamo che questo possa davvero essere l'anno del ritorno alla normalità", ha commentato Mohammed Lofti, responsabile del centro culturale islamico di Alessandria.

A portare il saluto dell'amministrazione comunale a tutta la comunità islamica il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l'assessore alle Politiche Sociali Piervittorio Ciccaglioni.

(In basso le foto della cerimonia di lunedì 2).