Aperto per Cultura non si farà

Cancellate tutte le date di Aperto per Cultura: a dispetto dell'annuncio in pompa magna effettuato il 22 aprile a Palazzo Monferrato, alla presenza della Regione Piemonte e di tutte le amministrazioni dei sette centri zona coinvolti, la manifestazione che doveva partire il 26-27-28 giugno da Alessandria non si farà.

E nulla si farà neppure dal 9 all’11 giugno ad Acqui Terme, dal 23 al 25 giugno a Valenza, dal 7 al 9 luglio a Ovada, dal 21 al 23 luglio a Casale Monferrato, dall'1 al 3 settembre a Novi Ligure e dal 15 al 17 settembre a Tortona.

"Ci abbiamo provato, ma i tempi tecnici per allestire un evento così imponente non ci sono - ammette il presidente di Alexala, Roberto Cava - Purtroppo abbiamo dovuto attendere l'ufficializzazione della data delle elezioni e, quando si è saputo che sarebbero state il 12 giugno, ci siamo messi a correre. Ma i tempi si erano ormai ristretti in modo drammatico. Le stesse imprese coinvolte, alla fine, ci hanno detto di non avere margini per l'organizzazione".

Rinvio a settembre o nuove date? "Ci proveremo, ma è evidente che a settembre non si potranno fare sette date, perché ci vogliono almeno due settimane tra un appuntamento e l'altro per fare le cose per bene e arrivare a ottobre o più in là non sarebbe saggio".

Perché annunciarlo se si conoscevano le difficoltà? "Ci abbiamo provato, come detto, ma occorre veramente prepararsi un anno per l'altro per fare le cose per bene".