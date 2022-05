Macura – Bertram, l’amore continua

TORTONA – Il rinnovo più atteso dal mondo Derthona è arrivato.

JP Macura (ala, 25 anni) ha firmato un biennale con la Bertram. Il giocatore più amato della squadra bianconera si è tolto da un mercato che sicuramente avrebbe avuto per lui offerte per restare a Tortona. Alla vigilia dei playoff una firma che gasa ancora di più l’ambiente. Il presidente Marco Picchi: “Voglio ringraziare J.P. che ha deciso di sposare il nostro percorso di crescita legandosi a Tortona e al Derthona e il dottor Beniamino Gavio, che si è speso in prima persona in un colloquio, che è stato decisivo, con il giocatore. Considero questo l’ennesimo gesto di amore e l’ennesimo regalo ai nostri tifosi da parte sua”.

Macura, diventato da poco papà di una bambina, sta viaggiando in campionato 13.8 punti ed è andato in doppia cifra in 21 partite.

Gruppo confermato

Prosegue l'operazione di costruzione della squadra per la prossima stagione con il club bianconero che ha già rinnovato nelle scorse settimane il capitano Riccardo Tavernelli e l'ala Luca Severini. Discorsi in corso con Ariel Filloy (che potrebbe essere il prossimo annuncio) e con Mike Daum (il cui rinnovo sembra più tortuoso). L'idea è quella di dare continuità e potenziare un gruppo che sta facendo una stagione strepitosa.