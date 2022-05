Anxia Lytics nel segno del 'tre'

MONTECATINI TERME - Quarta serata non proprio trionfale a 'The Band' per gli Anxia Lytics: il gruppo del quale fanno parte anche i tortonesi Nicolas Megna e Samuele Perduca ha infatti chiuso al terz'ultimo posto nella classifica di giornata penalizzata dal punteggio più basso dato dai tutor (solo 26 punti) e parzialmente risollevata dai 23 punti dei giurati Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. La loro interpretazione di 'The Sound Of Silence' di Simon & Garfunkel ha convinto il pubblico trascinato dall'andamento in crescendo della canzone, ma non ha incontrato purtroppo i favori dei giudici.

Nella classifica generale, però, gli Anxia Lytics restano in corsa al terzo posto con otto lunghezze di distacco dagli Isoladellerose - secondi di giornata con "La canzone dell'amore perduto" di Fabrizio De Andrè - e cinque dalle regine della serata Cherry Bombs che hanno suonato la loro versione di 'Beautiful' di Christina Aguilera. Venerdì 20 maggio la serata finale del talent di Carlo Conti.