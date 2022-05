Matteo, da Tortona: il più giovane pilota in Europa

BASSIGNANA - Il più giovane pilota di competizioni automobilistiche in Europa? Vice a Tortona, ha solo 13 anni: Matteo Bernini è un talento assoluto del volante e della velocità e sarà fra i protagonisti della quarta edizione del Memorial Day Christian Zucconi, annunciata oggi a Bassignana, dove il ragazzo è stato uno degli ospiti d'onore.

Matteo, alunno della classe terza alla 'San Giuseppe' di Tortona, è nato per correre: lo faceva già a 10 anni, sulle 'legend', accompagnando il papà, e tutta la famiglia, che si occupa di auto da corsa, sui circuiti.

Andrea Zucconi, ideatore del Memorial in ricordo del figlio, lo aveva voluto a settembre 2021 e Matteo aveva guidato una 124 Abarth. Da quest'anno è passato alle kart cross, la sua nuova sfida agonistica: partecipa all'italiano e presto debutterà anche nell'Europeo. "Ci sono state selezioni, le abbiamo superate in due e rappresenteremo l'Italia nella rassegna continentale. Io sono il più piccolo, è stata necessaria una autorizzazione speciale, e sono orgoglioso e felice. Mi alleno su una pista in sterrato vicino a Novara, per me - racconta Matteo - è una opportunità straordinaria".