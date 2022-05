'La scuola nel bosco' incanta i bambini

SAREZZANO - Con il mese di maggio sono riprese anche le attività scolastiche con laboratori all’aperto e l’azienda agricola "Il Pastore Transumante" dell’allevatore Dario Capogrosso, associata Cia Alessandria, partecipa con la propria fattoria didattica 'Ululuna' ospitando alcune classi.

A fare visita nei giorni scorsi è stata la terza elementare dell’Istituto comprensivo Tortona B, scuola primaria di Carbonara Scrivia, con le maestre Giada Finotti e Virginia Piuzzi che hanno accompagnato gli allievi, circa una ventina. I bambini hanno partecipato alla “Scuola nel Bosco”, la proposta di Capogrosso e del suo staff che porta gli allievi a partecipare alla lezione in un’aula all’aperto creata nel bosco, appunto, con materiali naturali: panche di legno e balle di fieno per sedersi, cattedra ricavata da un tronco, lavagna con gessetti naturali.

Nella parte teorica della giornata, Dario Capogrosso ha spiegato le attività dell’azienda agricola e dell’allevamento (cani da pastore, cavalli, alpaca, capre), come vivono gli animali e quali sono i comportamenti e le caratteristiche delle razze, quali sono gli atteggiamenti e le dinamiche del branco; è seguita poi la relativa visita in tutti gli spazi dell’azienda agricola.

Nella parte pratica, sviluppata in un secondo appuntamento e sotto la costante guida e supervisione del personale aziendale che garantisce la sicurezza di tutto il percorso, i bambini possono dar da mangiare agli animali, capire qual è il giusto approccio con loro, possono provare a spazzolare i manti, cercare di riconoscere la razza dal pelo mostrato. Infine: passeggiata con alpaca alla capezza e cani al guinzaglio nel parco aziendale di 24 ettari. È anche possibile partecipare ai laboratori dedicati al mondo delle api, creando delle candele di cera e, se si è fortunati, presenziare nel momento in cui le uova delle galline si schiudono. Le scuole possono partecipare definendo giorni e orari, con una piccola quota di adesione per ciascun bambino; i percorsi sono anche aperti a gruppi organizzati e famiglie.