Castelnuovo, è tris: l'Under 19 alle finali nazionali

SORA - Tra le prime 16 squadre d'Italia, nell'Under 19 femminile, c'è Basket Club Castelnuovo.

Che fa il bis: dopo l'Under 15 di Balduzzi, anche le ragazze di Martinelli, e del vice Caraccio, si confermano nell'élite nazionale e dal 6 all'11 giugno, a Battipaglia, giocheranno per lo scudetto.

Un successo netto nella partita, sulla carta, più dura e, sicuramente, decisiva, tra le giraffe e Virtus Cagliari, appaiate in vetta con due vittorie, le sarde anche con punteggi ampi.

Castelnuovo chiude con un +20, 62-42, premio per l'ennesima grande prestazione di un gruppo eccezionale, che dopo il titolo regionale è passato attraverso la fase interzona, a Sora, per approdare, con merito, alla rassegna per il tricolore.

Ora il testimone passa, idealmente, alla prima squadra, in campo fra meno di due ore, al PalaOltrepò, contro Udine, per portare la semifinale alla 'bella'