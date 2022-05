Bertram, si gioca una cruciale gara 3

TORTONA – La serie playoff tra Bertram Derthona e Umana Venezia si sposta al Taliercio di Mestre per una attesissima gara 3 in programma stasera (ore 20). Si riparte da un perfetto equilibrio.

Vedremo se le due partite previste in casa Reyer decideranno il passaggio in semifinale oppure se si tornerà a Casale Monferrato per gara 5. Spesso la terza partita diventa spartiacque.

Qui Venezia

Umana Venezia torna in casa forte del punto strappato in trasferta, come sottolinea coach Walter De Raffaele: “Noi torniamo al PalaTaliercio avendo centrato il nostro obiettivo che era quello di portare a casa una vittoria”. A suonare la carica ci pensa il capitano degli orogranata Michael Bramos: “Come squadra abbiamo sensazioni positive. Siamo entusiasti all'idea di giocare partite così significative davanti ai nostri tifosi. Siamo riusciti a vincere una partita in trasferta, che è una cosa molto importante in una serie al meglio delle cinque partite. Ora dobbiamo continuare il lavoro”.

Qui Tortona

Bertram è partita ieri per Venezia ed ha svolto un breve allenamento a Salzano, ospite del Basket Salzano03. Coach Ramondino, rinfrancato dalla prestazione di gara 2, approccia così l’impegno. “Dobbiamo guardare a Venezia con la volontà di colmare il gap ed imitarli: sicuramente a livello di continuità è la squadra migliore dell’ultimo lustro. Giocano duro, hanno un grande allenatore, sanno come si vince: per le difficoltà del contesto, dell’avversario, della stanchezza e della richiesta che i giocatori dovranno sostenere sarà importante non snaturarsi, esprimendoci nel nostro modo al massimo delle possibilità. Dobbiamo migliorare qualche sbavatura, resistere ai contatti ed essere più forti con la palla quando siamo in area per tirare più tiri liberi”.

Pre-Partita

UMANA VENEZIA- BERTRAM TORTONA

Dove: Taliercio, Mestre.

Quando: giovedì 19 maggio, ore 20.

Arbitri: Rossi, Lu Guzzo, Bartoli.

Serie: 1-1 (Gara 1 Venezia 77-66, Gara 2 Tortona 70-58).

Come seguirla: su Eurosport 2 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Venezia con Theodore, Tonut, Bramos, Mazzola, Watt. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Daye (Venezia).

Note: Stasera si giocano, oltre a Venezia-Tortona anche altre due gare 3 dei playoff. Reggio Emilia-Milano e Pesaro- Virtus Bologna con le due squadre in trasferta (avanti 2-0) che possono chiudere. La serie tra Sassari e Brescia invece è, come quella del Derthona, più in bilico. Domani a Sassari gara 3: si parte dall’1-1.