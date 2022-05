La Vignolese è in Seconda. Tutti i finali di giornata

Battute finali di una stagione intensissima e il turno di campionato appena andato in archivio si è confermato ricco di spunti e di sorprese: ripercorriamolo, passando come sempre in rassegna le varie categorie.

In serie D il Casale perde 2-1 al 'Palli' la semifinale playoff contro il Varese: epilogo amarissimo per gli uomini di Sesia, che terminano la propria stagione nonostante l'iniziale vantaggio realizzato da Forte.

Promozione: la Luese Cristo regola 1-0 Trofarello e avvicina ulteriormente il traguardo. Seconda è adesso la Novese, 1-0 ai danni dell'Asca, con la formazione di Greco che approfitta del pari nella sfida tra le inseguitrici Pro Villafranca e PastorStay. Bene la Vale Mado, che espugna Gavi e consolida la propria posizione. Vince ancora l'Arquatese, maledizione trasferte per l'Ovadese.

In Prima Categoria il Felizzano batte 3-2 Spartak San Damiano nello scontro diretto e completa il sorpasso sui rivali. Ora la classifica premia la squadra di Musso, 62 punti, lo Spartak è a 61, mentre la Don Bosco Asti - solo 1-1 con Solero - è a 59.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, settebello Frugarolese contro il Libarna, da segnalare anche i successi di Atletico Acqui e Sale, che si affronteranno nell'unico playoff di questo girone

In Terza Categoria a fare festa è la Vignolese, che grazie al successo 3-0 in casa dello Stazzano festeggia il salto in Seconda. Il sorpasso decisivo su Fortuna Melior, costretta ad osservare il turno di riposo, avviene proprio all'ultima curva.