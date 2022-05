Alloggi popolari, al via il bando che coinvolge 70 Comuni

NOVI LIGURE — È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale. Possono partecipare al bando le persone che lavorano in Piemonte o che vi sono residenti da almeno cinque anni. Inoltre, devono essere residenti da almeno tre anni, anche non continuativi, nei Comuni del novese o del tortonese.

Per la precisione, i Comuni interessati sono Albera Ligure, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Berzano di Tortona, Borghetto Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Carrosio, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grondona, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Novi Ligure, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pontecurone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

La scadenza del bando è fissata al 25 luglio. Per il ritiro di copia integrale del bando, per informazioni inerenti ai requisiti di partecipazione e per il ritiro del modulo di domanda, ci si può rivolgere all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, in Alessandria, via Milano 79 (sportello Gestione Amministrativa Utenza, 0131 3191) o presso il Comune di Novi Ligure (ufficio Urp, piazza Dellepiane, piano terra, 0143 772278). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Affari Sociali (0143 772278) o consultare il sito www.atcpiemontesud.it.