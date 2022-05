Gara 3 Bertram, PalaFerraris sold out

CASALE MONFERRATO - L’appuntamento storico, la passione per il Derthona, l’ottima prestazione di gara 1. Tutte queste componenti stanno accompagnando la Bertram nei primi playoff di Serie A della propria storia.

Così la gara 3 della semifinale scudetto con la Virtus Bologna, in programma martedì 31 maggio alle ore 20.45, è andata sold out già da stamani. Con la speranza, in attesa di gara 2 di domani sera, che le partite della serie a Casale Monferrato possano essere due.