Il giorno dopo la 'grandinata del secolo'

TORTONA - Per i racconti di un altro evento atmosferico simile bisogna tornare indietro di ventiquattro anni: era dal 1998 che la città non veniva colpita da una grandinata che per forza, intensità e dimensione dei chicchi ghiacciati potesse essere paragonata a quanto successo ieri sera.

A essere colpita maggiormente è stata la zona nord di Tortona, con i proprietari delle automobili che nel tentativo di salvarsi dalla furia degli elementi hanno portato le autovetture nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Oasi non riuscendo però a evitare i primi danni. E' stata proprio la rapidità con cui si è scatenata la grandinata - fino a pochi minuti prima lungo via Emilia e largo Borgarelli si stava svolgendo 'Assaggia Tortona' con un grande afflusso di pubblico che si è poi riversato sotto i portici e all'interno dei locali e dei negozi aperti in concomitanza con la manifestazione - a cogliere di sorpresa gli automobilisti: oltre a quello, la sensazione dalle testimonianze e dalle molte foto che stanno apparendo sui social è che la città sia stata colpita 'a chiazze' con zone che hanno pagato un prezzo altissimo e, poco distante, altri quartieri che non lamentano particolari danni.

Dopo la grandinata parte la conta dei danni Allagamenti, danni alle strutture e alle automobili per non parlare del verde: amaro risveglio per i tortonesi

Difficile anche per il momento avere una stima precisa dei danni alle coltivazioni nelle colline, in piena maturazione dopo l'ondata di caldo dei giorni precedenti, così come di quelli ai vivai della città e della zona: sicure invece le segnalazioni di allagamenti nei parcheggi sotterranei e negli scantinati o nei sottopassaggi che collegano il centro alle strade più esterne. Per gestire la situazione, anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria, Novi Ligure e Valenza sono venute in soccorso dei loro colleghi tortonesi e al momento la situazione sembra sotto controllo.

Casalese e Tortonese: quaranta interventi per il maltempo Nella serata di ieri un nubifragio improvviso con rovesci di grandine ha causato allagamenti e danni

In alcune zone, lungo le strade, ci sono mucchi di ghiaccio come in pieno inverno mentre un tappeto verde di foglie cadute dagli alberi - quando non gli alberi stessi, purtroppo - copre buona parte della città. Coinvolti nella grandinata anche molti uccelli, probabilmente sorpresi dall'abbassarsi improvviso delle temperature e dai chicchi stessi di grandine: si moltipliacano le segnalazioni di tortonesi che hanno raccolto dal terreno quelli ancora in vita seppur infreddoliti e li hanno 'curati' per poi liberarli dal proprio terrazzo.