Castelnuovo, Under 15 per il primato

PORDENONE - Pronte per giocare la partita che vale l'accesso diretto ai quarti di finale per il titolo italiano: le Under 15 di Castelnuovo superano anche Stella Azzurra Roma, 65-49, e comandano il girone a punteggio pieno, appaiate alle rivali di oggi, Ororosa Bergamo.

Squadra in emergenza, per gli infortuni a Catto e Roggero nel primo incontro, e con Cocuzza non al meglio, che inizia dalla panchina, le ragazze allenate da Franco Balduzzi, faticano in avvio, vanno sotto e trovano il primo canestro solo dopo 6', ma riescono comunque a mettere la testa avanti già dopo 10', 12-7, e allungano nel secondo quarto, +15 alla pausa lunga, 34-19, nonostante percentuali basse nei liberi.

La gara è tutt'altro che in discesa, le romane fanno il break, 12-0, che potrebbe rimettere in gioco le gerarchie (39-31), ma Castelnuovo reagisce e riporta il margine in doppia cifra dopo 30', 45-31. E, all'inizio dell'ultimo parziale, scava un solco di 20 punti. Stella Azzurra abbozza ancora un recupero, fino al -12, prima dell'ultimo allungo delle giraffe, con Tibaldi trascinatrice, 22 punti per lei, in doppia cifra anche Cocuzza (11).

Oggi, alle 18, la partita che conta di più: un successo manda direttamente nelle prime otto, senza dover disputare i playoff, riservati alle seconde e alle terze di ogni raggruppamento.