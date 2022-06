Under 15, Castelnuovo tra le prime otto d'Italia

PORDENONE - Come nella finale per lo scudetto regionale, a festeggiare è ancora Castelnuovo. Che batte Lapolismile Torino (46-38) proprio come nella sfida che aveva assegnato il titolo piemontese, al PalaCamagna.

In palio, questa volta, un posto nelle prime otto d'Italia, alle finali nazionali a Pordenone. Gara non facile, rotazioni ridotte per coach Franco Balduzzi, ma il gruppo, oltre alla qualità, ha carattere, sa soffrire e stringere i denti nei momenti delicati, e conquistare un successo pesante e meritato, costruito da metà del terzo quarto, capace di andare anche oltre la stanchezza della quarta gara consecutiva in altrettanti giorni. Senza Mambretti lungodegente e con Catto fuori causa dal minuto 6 della prima partita, c'è anche Cocuzza in dubbio fino all'ultimo, con qualche acciacco, ma in campo ed è mvp, con i suoi 18 punti, più di un terzo del bottino della squadra.

Grande equilibrio, soprattutto nella prima frazione meglio le difese, all'intervallo torinesi avanti di un punto, 21-22. Ed è testa a testa anche nel terzo periodo. Torino si illude, 28-32, ma Castelnuovo reagisce con un break di 7-0 per entrare nell'ultimo quarto con un +2, 35-33. E' la svolta, perché Lapolismile fatica a segnare e le giraffe scappano, 42-33, massimo vantaggio. Ultima reazione della squadra di Salvemini, che risale a -4, ma proprio Cocuzza respinge, con i suoi canestri, l'assalto e Castelnuovo va nei quarti.

Dove domani, giovedì, alle 17, affronterà, a Gorizia, Roma Team Up, vincente del girone A, che ha avuto un giorno di riposo per recuperare energie. Ma Castelnuovo non ha intenzione di fermarsi.