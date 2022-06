Atletico Acqui in Prima... con riserva

ACQUI - Trionfa l'Atletico Acqui sul sintetico del 'Barisone': l'1-0 finale sul Sale vale un posto in Prima Categoria per la prossima stagione, ma sull'omologazione del risultato pesa, e non poco, un errore dell'arbitro su cui i tortonesi quasi sicuramente baseranno un ricorso.

Succede tutto nel finale del secondo tempo supplementare: gli ospiti sono già in inferiorità numerica per l'espulsione di Islamaj, sacrificatosi per fermare un contropiede in uno dei momenti dove il Sale premeva di più, e il pareggio non basterebbe: arriva anche un calcio di rigore per i padroni di casa che Viazzi batte con uno scavino ingannando il portiere ma è la traversa a dire di no e quando il pallone torna indietro a ribadirlo in rete è proprio ancora Viazzi.

Difficile che un eventuale ricorso possa cambiare l'esito della gara: l'errore è evidente e marchiano ma la partita era abbondantemente chiusa e l'Atletico Acqui sarebbe salito di categoria anche senza quel gol. La festa nella città termale è già partita, ma per l'omologazione del risultato ci sarà da aspettare qualche giorno in più.