Hsl e Zichella si separano

TORTONA - E' stato ufficializzato con un comunicato stampa sul sito ufficiale il 'divorzio' fra l'Hsl Derthona e Giovanni Zichella, una notizia che ufficiosamente girava ormai da qualche giorno.

"Il Derthona comunica la separazione consensuale con il tecnico Giovanni Zichella - si legge - la dirigenza ringrazia il mister per l’impegno mostrato nel corso dell’esperienza in bianconero e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa".

Zichella era arrivato a metà della stagione 2020-21 per sostituire l'esonerato Luca Pellegrini e aveva condotto i Leoni alla salvezza; quest'anno dopo una buona prima parte di campionato dove l'Hsl aveva raggiunto addirittura il terzo posto e gli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti il crollo nelle ultime otto giornate con soli quattro punti conquistati l' aveva fatta scivolare al quinto posto a pari merito con il Bra, ma fuori dai playoff. A breve è atteso l'annuncio del nome del sostituto.