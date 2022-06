Domenica è tempo di fare 'Quatar pass'

TORTONA - Una domenica slow alla scoperta del territorio assaggiando vini e prodotti tipici nelle cantine dei produttori di Derthona e nei ristoranti della guida Osterie d’Italia: la comunità Slow Food “Valorizzare la biodiversità e l’identità delle Terre Derthona” in collaborazione con Slow Food Piemonte Val D’Aosta, il Consorzio di Tutela Vini Colli Tortonesi e la Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi organizza la decima edizione di 'Quatar Pass nel Derthona Timurass' per il 19 giugno.

Un itinerario dedicato agli appassionati di Derthona Timorasso, vino che prende il nome dal territorio di produzione, tra le cantine dei Colli Tortonesi: Derthona è infatti l’antico nome della città di Tortona. Oltre al Derthona potrete gustare la barbera, il vitigno più coltivato dei Colli Tortonesi. La barbera Monleale ne è la sua espressione più prestigiosa, sia per i parametri molto restrittivi del disciplinare, che per la grande espressione che si ottiene dalle barbere di questa parte di territorio. Oggi il Vino è riconosciuto “Patrimonio dell’Umanità” e la genetica del Timorasso è custodita nella Banca Mondiale del Vino dell’Università di Pollenzo. Derthona è ormai riconosciuto come grande bianco Piemontese nel salotto buono dell’enologia mondiale, sinonimo di rinascita di un terroir vinicolo di antica vocazione.

Il programma prevede dalle ore 9.30 alle ore 12 l'accredito e il ritiro del calice presso la Cantina di Tortona in via Muraglie Rosse n°5, Tortona; poi dalle ore 10.30 alle ore 18 le cantine aderenti sono aperte per accogliervi e degustare i vini accompagnati da assaggi del territorio. Sulla mappa qui sotto sono presenti le cantine che si potranno visitare, gli spostamenti sono previsti con auto propria.