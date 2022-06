Ragazzo non rientra a casa dopo la piscina: ritrovato poco fa

CASTELNUOVO SCRIVIA - ORE 23.15 - È stato ritrovato poco fa il ragazzo scomparso da ieri. Era in un bar a Castelnuovo. Le ricerche attivate da subito dai Carabinieri.

ORE 22.50 - Sono in atto le ricerche di un ragazzo che da ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa.



È la mamma a chiedere aiuto su Facebook pubblicando la foto del giovane e alcune altre indicazioni. “Carissimi amici volevo pregarvi di aiutarmi a trovare mio figlio Andrei - scrive - È andato in piscina ieri (venerdì) a Castelnuovo Scrivia e dalle 16 non si trova più. Se qualcuno l’ha visto vi prego chiamatemi o lasciate un messaggio. È alto 1,75, pesa 70 chili, ha i capelli rasati e indossa un cappellino nero”.

I Carabinieri hanno attivato le ricerche ma, a qual che sembra, il ragazzo non ha con sé il cellulare.