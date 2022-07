Addio a Bruno Bernacchi, una vita per lo sport tortonese

TORTONA - Tutto lo sport tortonese saluta Bruno Bernacchi, dirigente appassionato e per molti anni colonna della Polisportiva Derthona.

Gli inizi di Bruno sono nel nuoto, ma è, soprattutto, la pallamano la disciplina che segue e che promuove, anche come presidente provinciale della Federazione.

"Un amante dello sport, senza distinzioni - così la ricorda il Derthona Pallamano sulla sua pagina - sempre impegnato a fare del bene per i giovani. Per la nostra società è stato un amico, un esempio, una guida e un trascinatore. Grazie, Bruno, per averci insegnato ad andare a testa alta anche nei momenti complicati, tenendo la barra dritta. Se siamo dove siamo, gran parte del merito va a te".

Fra i molti incarichi, sempre operativi, Bruno Bernacchi è stato fiduciario Coni per Tortona e il Tortonese.