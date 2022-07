Bertram mette energia: Niccolò Filoni

TORTONA – Iniezione di energia e atletismo per la Bertram che ufficializza la firma di Niccolò Filoni. Il 21enne ex Rieti e Ferrara completa il reparto esterni di Ramondino.

“Cercavamo un giocatore che avesse potenzialità da esplorare –spiega il coach - e l’intelligenza e la maturità di capire, accettare e crescere nel ruolo che gli stavamo proponendo. Niccolò risponde a questo identikit. L’impatto con la Serie A può essere duro, ma la sua mentalità e la predisposizione al gioco di squadra saranno qualità importanti per la nostra squadra e per permettere a lui di affermarsi al massimo livello”.



Filoni in questo momento è in Canada perché è stato selezionato proprio da Ramondino nella Nazionale Sperimentale che gioca il Globl Jam. Per lui si parla di accordo biennale.