Tortona, oggi un quartiere senz'acqua

TORTONA - Gestione Acqua informa di una interruzione dell'erogazione dell'acqua oggi, giovedì 7 luglio, dalle ore 10 alle ore 16 a causa dei lavori per la riparazione di un guasto sulla condotta principale in via don Goggi.

L'interruzione riguarderà le seguenti aree della città: zona R9, via Guala, strada Viola (da incrocio con via Guala sino al numero 44), strada statale dei Giovi (dalla sede di ASMT sino al Comune di Carbonara Scrivia), Strada Alabraida (da incrocio con strada dei Giovi a incrocio con strada Viola).

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità; Gestione Acqua, da sua comunicazione, si scusa per il disagio arrecato.