Lavoratori Sogegross in sciopero da stamattina

TORTONA - E' sciopero da questa mattina alla Sogegross di Rivalta Scrivia: l'oggetto del contendere è il posticipo nel pagamento del Tfr dopo il cambio di appalto nella gestione della cooperativa che è stato unilateralmente diviso da quella uscente, la Geat, in quattro rate nonostante venerdì 15 luglio scadranno i 60 giorni previsti per il saldo.

"I lavoratori - dicono da Adl Cobas - hanno deciso di prolungare l'ora di assemblea sindacale e iniziare lo sciopero per chiedere l'intervento risolutivo del committente Sogegross. Non sono i lavoratori a dover pagare per l'ennesima cooperativa che pensa di poter fare ciò che vuole".