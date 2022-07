Castellino e Okeke, assalto all’Europeo

ALESSANDRIA – Niccolò Castellino, neo acquisto della Novipiù, e Leonardo Okeke, che dai casalesi è passato al Derthona in questo mercato, sono tra i protagonisti della Nazionale Under 20 che inizia domani la sua avventura nell’Europeo di categoria.



Gli azzurri di coach Alessandro Magro approcceranno la competizione di Podgorica (Montenegro) partendo dal gruppo B e sfidando in sequenza Portogallo (sabato 16 luglio, 18.45), Grecia (domenica 17 luglio, ore 16.30) e Israele (lunedì 18 luglio, ore 16.30).

Le tre nazionali di Leo

Continua l’estate pazzesca di Leonardo Okeke che dopo i workout Nba negli Usa, il debutto nella nazionale A a Trieste contro la Slovenia e il Globl Jam di Toronto con la Sperimentale di coach Marco Ramondino, non conosce soste e vacanze. Ora per il prospetto neo bianconero il Campionato Europeo Under 20.

Per Leo questa è la terza competizione in azzurro di questi incredibili mesi estivi. Se non è record…