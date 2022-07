Derthona, parte l'era Fossati

TORTONA - E' una giornata calda come tutte quelle degli ultimi giorni, ma i tifosi non hanno rinunciato a vedere il primo allenamento dei loro beniamini, protetti dall'ombra della tettoia del 'Coppi'.

Il Derthona Fbc 1908 - è già questa novità forse per ora autorizza decisamente all'ottimismo - si è ritrovato per cominciare la preparazione per la prossima stagione nei dilettanti: l'esordio potrebbe essere il 21 - se dovrà disputare il turno preliminare di Coppa Italia di categoria - o più probabilmente il 28, mentre a settembre comincerà il campionato.

Partenze, arrivi e conferme

Molte le conferme dalla scorsa stagione: dall'assente giustificato Manasiev che rientrerà nei ranghi a breve, a Todisco passando per Procopio, Saccà, Negri, Kanteh, Gueye e Romairone. Hanno salutato il gruppo Teti - rimasto come preparatore dei portieri nello staff tecnico - Emiliano, Diallo, Galliani, Filip, Grieco, Speranza e Akouah mentre sono arrivati Zucchini, Coccolo, Roma, Gomez, Tambussi, Agazzi, Turchet, Edo, Soplantai e Corelli. Ancora incerta la posizione di Otelè, che da quest'anno però sarebbe fuori dalla quota giovani.

Sabato il primo test

Il primo allenamento congiunto è già sabato 30 luglio con la primavera della Sampdoria, poi una lunga serie di amichevoli già programmate per arrivare al meglio all'inizio della stagione. Senza dimenticare il galà del 4 agosto sera, quando il chiostro dell'Annunziata accoglierà la presentazione ufficiale della rosa e dello staff tecnico per la prossima annata.