Prima e Seconda Categoria: nessuna sorpresa

TORINO - Resi noti gli ultimi ripescaggi e la composizione dei gironi anche per quanto riguarda la Prima e la Seconda Categoria; per la Terza, gestita dal comitato provinciale, c'è ancora tempo per le iscrizioni. A inizio settimana prossima dovrebbero essere disponibili anche i calendari.

Nessuna sorpresa per le alessandrine, tutte insieme sia nel girone G di Prima che in quello H di Seconda: nel primo caso completano il raggruppamento ben cinque astigiane, nel secondo le due 'intruse' sono il retrocesso Calliano e il Moncalvo.

Nel dettaglio, fanno parte del girone G Atletico Acqui, Auroracanottieri Pizzerie, Canelli, Capriatese, Cassano, Costigliole, Don Bosco Asti, Fulvius, Libarna, Monferrato, Nuova Astigiana, Frugarolese, Sale, Spartak San Damiano, Spinettese e Tassarolo.

Torna a 14 squadre come gli altri raggruppamenti anche il girone H di Seconda Categoria, che comprende Boschese, il retrocesso Calliano, Casalnoceto, Cassine, Castelnovese, Castelpiovera (la nuova denominazione del Predosa), Europa Bevingros Eleven, Fortitudo Occimiano, il ripescato Moncalvo, Quargnento, Solero, Vignolese, Viguzzolese e Villaromagnano.

Resi noti contestualmente anche i due triangolari del primo turno di Coppa Piemonte che coinvolgono squadre della nostra provincia: nel raggruppamento 23 ci sono Spinettese, Sale e Nuova Astigiana, nel 24 Capriatese, Frugarolese e Libarna.