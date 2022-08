Schianto mortale, perde la vita 32enne

CASTELNUOVO SCRIVIA - Incidente mortale verso l’1.30 in viale IV Novembre. Una Polo condotta da un 32enne, per cause ancora in corso d’accertamento, ha sbandato finendo contro un albero. Si tratta di un incidente autonomo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il 118. Per l’uomo non c’era più niente da fare.

Seguono aggiornamenti.