Sorpresi a rubare nell’appartamento: arrestati e condannati

TORTONA - Sabato scorso, nell’ambito dei servizi preventivi tesi a garantire sicurezza ai cittadini, incrementati in questo particolare periodo di vacanze estive, i Carabinieri di Tortona hanno tratto in arresto due extracomunitari sorpresi all’interno di un’ appartamento sito in via Leonardo Da Vinci.

Sono riusciti ad entrare mediante l’effrazione di una porta finestra, riuscendo poi ad impossessarsi, dopo aver messo a soqquadro l’intera abitazione, di alcuni monili preziosi.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di procedere all’arresto dei due stranieri che, dopo avere trascorso due notti in camera di sicurezza, sono finiti davanti al Giudice del Tribunale di Alessandria. Gli arresti sono stati convalidati e i due sono stati condannati rispettivamente a 18 e 16 mesi di reclusione per furto aggravato in concorso.

Sono già stati scarcerati.