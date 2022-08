Autosped, la panchina lunga è il valore aggiunto

TORTONA - "Il valore aggiunto di Autosped? La panchina lunga". Una qualità che piace molto a coach Nino Molino, che da domani inizia il lavoro con il suo gruppo, candidato a vincere la A2. Tutte presenti al raduno al PalaCamagna di Tortona, a sottolineare il legame, sempre più forte, con il Derthona. Alla cena alla piscina di Castelnuovo, per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio, è arrivata anche Giovanna Smorto, che ha beneficiato di qualche ora in più per sostenere un esame.

Da domani visite mediche, test e primi lavori atletici. "Ogni giorno, gradatamente, aggiungeremo la palla" Un gruppo molto rinnovato, "ma proprio avere più interpreti in ogni ruolo, tutte in grado di garantire lo stesso contributo, mi permetterà di insistere molto sui confronti cinque contro cinque, che alzano molto la competizione interna e le motivazioni".

Le avversarie più quotate? "Quelle che hanno cambiato poco e, per questo, hanno qualche vantaggio. Penso a Costa Masnaga, ma anche a Udine, Sanga, Alpo. Treviso si è rinforzata e poi ci sono sempre le sorprese. la difficoltà di ogni sfida dipenderà anche dal nostro atteggiamento".