Presentato a Volpedo l'anello del Quarto Stato

VOLPEDO - È stato presentato ufficialmente sabato a Volpedo l'anello del Quarto Stato di Giuseppe Pellizza dal Volpedo realizzato dal maestro valenzano Gianpiero Pozzi. Tra gli interventi anche quello dell'ambasciatore di Valenza nei Marchi e dell'albo dei maestri orafi Liviano Bellini: «Un'opera unica nel suo insieme, cerchiamo di mantenere e valorizzare una capacità che possa valere in tutti i settori, non solo in quello orafo».

L'idea della realizzazione è da attribuirsi a Mauro Bonafede.