Derthona, buon pari a Vado

VADO - Esordio in campionato agrodolce (2-2) per il Derthona che ancora una volta in terra ligure soffre ma strappa un punto: protagonista inatteso della giornata è Matteo Procopio che firma una doppietta prima illudendo gli ospiti che vengono ripresi e superati nel secondo tempo, poi firmando il pari finale.

Ad aprire le marcature dopo poco più di un quarto d'ora di studio è un cross di Gomez su cui perlappunto Procopio si fa trovare pronto alla girata in rete che batte Ascioti. Alla mezz'ora però un'azione simile vale il pari per i padroni di casa, con Di Renzo - in estate fortemente voluto dalla dirigenza tortonese prima della firma con il Vado - che gira in rete un cross di Codutti approfittando di un momento di disattenzione della difesa. Ancora Di Renzo completa la rimonta a inizio ripresa quando su una verticalizzazione di Capra è bravo ad anticipare Edo in uscita, ma nemmeno dieci minuti dopo ancora sull'asse Gomez-Procopio arriva il pari ospite, con il risultato che non cambia più nemmeno quando negli ultimi cinque minuti più recupero il Vado resta in dieci per l'espulsione di Codutti per doppia ammonizione Per i ragazzi di Fossati un buon viatico in vista del derby al 'Coppi' con la corazzata Casale che però anche lei oggi è stata fermata sul 2-2 dalla Castellanzese.

VADO - DERTHONA 2-2

MARCATORI: pt 18’ Procopio, 30’ Di Renzo; st 8’ Di Renzo, 18’ Procopio

VADO (4-3-3): Ascioti, Codutti, Spanu, Capano (45’ st Mele), Ghigliotti, Bane, Capra, Castelletto (23’ st D’Iglio), Lo Bosco (41’ st Casazza), Di Renzo (31’ st Castiglione), Adusa (36’ st Manno). A disp. Fresia, Liso, Bonari, Emane. All. Didu

DERTHONA (3-4-3): Edo, Matera, Zucchini, Todisco, Turchet, Soplantai (36’ st D’Arcangelo), Procopio, Ciko, Gomez (36’ st Tambussi), Manasiev (25’ st Coccolo), Romairone (25’ st Saccà). A disp. Rescia, Agazzi, Roma, Giannone, Trevisiol. All. Fossati

ARBITRO: Colannino di Nola

NOTE: Espulso Codutti (40’ st) per doppia ammonizione. Ammoniti Soplantai e Zucchini. Angoli: 6-3 Derthona. Recupero: pt 0’, st 5’.