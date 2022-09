Domenica fra teatro, musica e feste

LE PROPOSTE - Proseguono le festa, ma c'è spazio per teatro e musica. Ecco le proposte in provincia di Alessandria per domenica 4 settembre.

Festa di fine e state e sagra della polenta con l'Avis di Castelletto Monferrato che alla frazione Giardinetto organizza una serata gastronomica e danzante con l’orchestra di Federica Cocco. Per chi cena, l’ingresso al ballo è omaggio.

Pasturana organizza tutti gli anni, nel primo fine settimana del mese di settembre una rinomata sagra. Quest’anno si è giunti alle soglie di un prestigioso traguardo, in quanto la Pro Loco taglia il nastro delle quarantanove edizioni della “Sagra del corzetto”. Al centro sportivo, dalle 19 sarà possibile degustare il piatto tipico, i corzetti: una pasta fresca (acqua farina di grano e sale) tipicamente ligure ma che è tradizionalmente cucinata nel basso Piemonte, condita con sugo di funghi o pesto. Ma anche agnolotti, polenta, e secondi piatti. Si balla con Emozioni Band.

Spettacolo e solidarietà al castello di Piovera con “Boomshak - Agglomerati Artistici Solidali”. Il festival delle connessioni artistiche dal vivo torna per raccogliere fondi a sostegno dei programmi di fisioterapia per i giovani affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker e per la diffusione della cultura dell’inclusione dei disabili nelle scuole a cura delle associazioni, attive nel territorio alessandrino, Parent Project aps e In Bocca al Lupo odv. L’evento inizierà alle 18 con l’apertura del Villaggio Street Food (area ad accesso libero) nel parco del castello, con tante proposte accompagnati dal ritmo della band The Blues Bears e del FuckCancer Choir. Le luci del palco si accenderanno alle 21 (per assistere è richiesta una donazione sul sito www.boomshak.it) per l’esibizione della cantautrice L’Aura, di Samuel Romano, frontman dei Subsonica, e del comico illusionista Raul Cremona.

È in arrivo il fine settimana più goloso per San Salvatore con le cucine regionali della Pro loco Vivacittà. Il parco della Pineta sarà allestito con gli stand gastronomici di ‘Regionando’; sul palco la Wow Band.

Tre giorni di festa per ricordare tre giovani felizzanesi scomparsi prematuramente lo scorso anno, Fabio Origlia, Emanuel Ronzini e Lorenzo Poggio. A Felizzano “Bellaraga Festival” è l’iniziativa nata da un gruppo di ragazzi del paese per trasformare il dolore per la perdita in qualcosa di commemorativo e costruttivo al tempo stesso. Bancarelle e street food già a partire dalle 11, e in concomitanza, in piazza suonerà il deejay In Live. Alle 16 protagonisti i più piccini ai Giardini Inverardi con animazione circense a cura di Fem Spettacoli con Lello Clown, a seguire laboratori e intrattenimento con la Cooperativa Semi di Senape. Alle 17.30 riprendono le esibizioni musicali e, sui vari palchi, si alterneranno: Le Cose Band, Torchio in Trio, Vintage Club, Downtown Duo. Alle 21, a chiudere la manifestazione, il concerto delle Anime in Plexiglass.

Giorni di festa della leva dei ragazzi del 2002, 2003 e 2004 all’Abazia di Masio. Serata revival, per ballare i grandi classici degli anni ’70, ’80 e ’90 con la selezione musicale curata sempre dai ragazzi di Extreme Disco 2.0. A partire dalle 19.30 sarà possibile cenare presso gli stand gastronomici.

Al circolo Paolo Rossi a San Giuliano Nuovo, appuntamento con la “Festa del bollito e del bagnetto”. A partire dalle 19.30 sarà possibile degustare un ricco menù di piatti della tradizione alessandrina.

“Sulle tracce dei cercatori d’oro”, è il titolo dell’iniziativa del Parco Capanne di Marcarolo, che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei luoghi di Casaleggio Boiro che hanno fatto la storia dell’estrazione dell’oro e dei metalli dall’antichità fino al secolo scorso. Ritrovo alle ore 8 con i guardiaparco presso il bar Antica Locanda di Casaleggio Boiro. Info e prenotazioni al numero 339 7288810.

Alle ore 21, nell’evocativo ambiente del Cortile del Castello di Solero (in caso di maltempo, nella chiesa dei Ss. Sebastiano e Bernardino), in omaggio a Luciano Pavarotti, tre grandi cantanti, Michele Mauro, Giovanni Manfrin e Gianni Mongiardino, interpreteranno una vera e propria hit parade della musica per tenore, la chiave vocale che da sempre ammalia compositori e pubblico. Protagonisti anche tre solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria: Massimo Barbierato al violino, Luciano Girardengo al violoncello, accompagnati da Andrea Albertini al pianoforte. Ingresso libero.

Nell'ambito de L'Altro Monferrato, dalle 19, la compagnia di teatro danza Sanpapiè porta per la prima volta il loro spettacolo itinerante tra le mura del Castello di Casaleggio Boiro.

A Bosco Marengo, dalle 10 alle 19 ad ingresso gratuito tornerà ‘Fiori in Chiostro’, la mostra di florovivaismo di qualità nel complesso monumentale di Santa Croce, che accoglierà vivaisti selezionati, conferenze, iniziative artistiche tutte dedicate alla natura ed in particolare alle piante da fiore.

Alle ore 21.30, la festa patronale di Franchini d’Altavilla avrà per ospite la Compagnia Teatrale Fubinese che presenterà la commedia ‘Ansansà’.

Dalle ore 16 a Viguzzolo sarà possibile visitare e ascoltare il suono degli organi storici che si trovano nella chiesa parrocchiale e nei due oratori. Concerto finale di Mirko Ballico nell'oratorio Sant'Antonio.

A Cantalupo, musica e spettacolo per la sagra della pasta e fagioli, preparata «come una volta».

A Villa del Foro si fa festa per la nuova Soms. Cena in piazza della chiesa e la musica in compagnia.

Nel chiostro dell’Annunziata di Tortona, arriva Andrea Pennacchi con lo spettacolo ‘Pojana e i suoi fratelli’. La serata è organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, nell’ambito della rassegna ‘Estate d’Istanti’. Appuntamento alle ore 21.30. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al teatro Civico di Tortona. Biglietti: primo settore 20 euro; secondo settore 15 euro.

A Fresonara giornata contadina. Dalle 10 in piazza l’esposizione di trattori d’epoca, alle 12.30 i mezzi sfileranno fino al campo sportivo per il pranzo a base di polenta, spezzatino e formaggi. Tutto il giorno fiera contadina con banchetti vari, alle 16.30 l’associazione Dolci Terre di Novi eseguirà prove di aratura. Completerà la festa l’esibizione del gruppo folkloristico I Calagiubella con musica e canti popolari.

Rabaton re della festa a Litta Parodi. Posti al coperto e servizio asporto. Dalle 19 si potrà gustare la specialità tipica; non mancherà la musica con il live di Dj Mauro Carrabs.

A Valenza, nei giardini di viale Oliva, c'è la Festa dell’Unità. Ogni sera stand gastronomico con specialità di carne e pesce ma pure musica (dalle 21.30), con la musica di Zucchero con i Fly Blue’s, accompagnati da Max Marcolini.

Ad Acqui Terme, da piazza San Francesco a piazza Italia i 18 stand di altrettante Pro Loco dell’Acquese – alle quali si aggiunge il Gruppo Alpini ‘Luigi Martino’ – distribuiranno i propri “piatti forti” sia a pranzo che a cena.

Il circolo Acli “La Baracca”, in collaborazione con il comune di Albera Ligure, organizza a Vigo la prima Festa della Mërga. Trattori d'epoca, pranzo a tema e dimostrazioni.

A Tagliolo Monferrato, alle ore 17 presso il giardino del castello di Tagliolo Monferrato si svolgerà il pomeriggio musicale “Innamorati sempre di più” con il collettivo Montebeers.