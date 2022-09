All'abbazia risuonano gli antichi inni di Santa Ildegarda

RIVALTA SCRIVIA — Venerdì 16 settembre, alle 21.00, l’abbazia cistercense di Rivalta Scrivia farà da cornice all’esibizione dell’ensemble Scivias, che proporrà inni e canti sacri di santa Hildegard von Bingen (1098-1179). Il duo vocale a cappella Scivias è composto da Alberto Guaschi e Lucia Cervio (con l’accompagnamento strumentale di Riccardo Miracca).

Mosso dal desiderio di camminare sulle vie del Signore, da una decina di anni l’ensemble si dedica allo studio delle pagine di musica di Hildegard von Bingen e, attraverso la prassi del canto, si propone come obiettivo la comunione con l’autrice e con lo Spirito che lei ha servito in ogni aspetto della sua vita: Dio in tutto e sopra tutto.

Hildegard von Bingen (1098-1179), santa e dottore della Chiesa, fu monaca benedettina, abbadessa e fondatrice di monasteri, teologa, mistica visionaria, scienziata e musicista. Compositrice di musica e testi sacri, il suo canto parte dal gregoriano, ma sviluppa sorprendenti armonie. Come dice la Santa: «Symphonia harmoniae celestium revelationum» (“Sinfonia dell’armonia delle rivelazioni celesti”), a significare che testi e musica le sono stati suggeriti nelle sue visioni.