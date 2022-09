Trasporto gratuito per i seggi in zona Dellepiane

TORTONA - In occasione delle elezioni politiche di oggi, domenica 25 settembre, il Comune di Tortona organizza un servizio di trasporto gratuito, andata e ritorno, dalle ex scuole in viale F.lli Kennedy con partenza proprio di fronte all'edificio ormai dismesso al seggio in via Bonavoglia in zona Dellepiane.

Il servizio si effettuerà in due turni, al mattino alle ore 9.30 e al pomeriggio alle 17. Per informazioni: tel. 0131-864.205 oppure elettorale@comune.tortona.al.it.