Sassari spegne i sogni del Derthona

BRESCIA - Si ferma in semifinale l'avventura del Derthona Basket in Supercoppa: al termine di una gara molto vibrante e giocata punto a punto con con Sassari sono i sardi a strappare il biglietto per la finale di domani. Al termine della gara con Sassari avanti di un punto dopo una tripla di Bendzius Tortona ha avuto per due volte in mano la palla del possibile sorpasso ma tutte e due le volte Christon non è riuscito ad andare a segno.

Parte meglio Sassari che si porta per tre volte in vantaggio segnando per prima ma Tortona non molla e dopo averla agganciata due volte si 'accontenta' di avvicinarla sul 7-8. Sul 7-10 Robinson commette un antisportivo su Harper che dalla lunetta non sbaglia e crea la situazione giusta per il pareggio di Daum. E' ancora il numero 24 tortonese subito dopo a concretizzare un gioco da tre subendo fallo dopo il canestro e trasformando il libero che esaurisce il bonus falli di Sassari con quattro minuti e mezzo ancora da giocare. Un canestro di Kruslin ferma il parziale di 6-0 di Tortona che subito dopo 'restituisce' il favore a Sassari con un antisportivo ad Harper e dal 13 pari una schiacciata di Onuaku riporta sopra i sardi. Tortona ha sette vite, e un veloce parziale di 5-0 indirizza di nuovo la gara verso i bianconeri - oggi con una curiosa tenuta a bordi blu-verdi - che mantengono il vantaggio chiudendo sul 23-19 il primo periodo.

Un canestro di Gentile apre il secondo quarto, poi Candi si fa fischiare il terzo fallo antisportivo della gara in undici minuti e Sassari trova il sorpasso con un 0-6 di parziale interrotto subito dopo da Severini che impatta ancora il punteggio. Le squadre vanno avanti a piccoli strappi subito ricuciti dall'avversario: ci sono comunque momenti di bel basket come l'alley-oop di Onuaku che strappa applausi dal pubblico presente, con Ramondino che cerca di scuotere i suoi con nuove indicazioni dalla panchina. La strategia sembra funzionare, perché a poco più di tre minuti dalla fine una bomba di Cain porta Tortona avanti di quattro punti e sull'azione successiva Christon con una magia trova canestro e fallo proprio sotto gli occhi del tifo tortonese e delle ragazze di Castelnuovo Scrivia in tribuna a sostenere i 'Leoni' che salgono a +7 sul 42-35. Onuaku trova la terza schiacciata della gara servito da Robinson e apre la rimonta sassarese costringendo Ramondino a chiamare timeout sul 42-39 con due liberi da tirare per gli avversari: al rientro Bendzius non sbaglia e riapre la partita, con Sassari che proprio a 3" dal rientro negli spogliatoi trova il pareggio a quota 44 grazie a un libero tirato in maniera esteticamente discutibile ma efficace da Onuaku.

Alla ripresa del gioco bisogna aspettare più di un minuto per vedere il primo canestro ed è una tripla di Christon, che poco dopo fa il bis e lancia di nuovo Tortona a +6; Jones accorcia subito ma Tortona non molla e su una ripartenza dopo una stoppata su Onuaku sale a 53-48 prima che due triple di Gentile e Robinson ribaltino nuovamente il punteggio. Le squadre sembrano essersi sbloccate nel tiro da tre e Filloy trova la bomba del 58-54, poi Sassari aggancia nuovamente Tortona che grazie a tre liberi sempre dell'italoargentino riprende la testa della gara, consolidandola con Severini poco dopo. Bendzius da lontano restituisce speranze a Sassari, Radosevic sbaglia due tiri liberi così come Severini un appoggio e nel finale di periodo succede un po' di tutto con Radosevic che prima ruba palla, poi viene ostacolato a canestro e non c'è più tempo per modificare il 63-61 con cui le squadre iniziano gli ultimi dieci minuti.

Anche il quarto parziale vede inizialmente una certa difficoltà da parte delle due squadre ad andare a canestro: ci pensa Kruslin a sbloccare tutto con una tripla che vale il sorpasso ma che gli costa anche un tecnico che Filloy trasforma riagganciando gli avversari a quota 64. Le due squadre restano a contatto facendo avanzare il punteggio: il primo strappo è una tripla di Candi che vale il 69-66, poi Kruslin mette solo uno dei due liberi che si è guadagnato e Christon sempre dalla lunetta può portare i suoi a +4 sul 71-67 che dura giusto il tempo per un gioco da tre di Dowe, preludio del sorpasso di Sassari sul 71-72. Tortona ribalta subito il punteggio ma nel difendere l'azione successiva Candi commette il suo quinto fallo e deve abbandonare il campo sostituito da Daum che guadagna subito dopo i due liberi per il controsorpasso a quattro minuti dal termine sul 75-74. La serie di sorpassi e controsorpassi non sembra interrompersi ma a 90" dal termine la tripla di Bendzius regala il primo possesso pieno di vantaggio a Sassari che spreca con Onuaku la palla del ko e regala a Christon quella dell'81 pari con 48 secondi sul cronometro quando Bucchi chiama timeout. Sassari sceglie di partire dal fondo ma spreca la sua chance, Tortona prende fallo a quindici secondi dal termine mettendo due liberi con Harper e costringendo gli avversari a bruciarsi l'ultimo timeout. Stavolta la scelta di Bucchi è per la rimessa dalla metà campo e viene premiata dalla tripla di Bendzius che manda Tortona a -1 con poco più di undici secondi sul cronometro: Ramondino sceglie di partire anche lui da metà campo ma Christon non trova né il canestro né il fallo con la palla che finisce in fallo laterale, così tutto si ripete ma ancora Onuaku stoppa il tiro del numero 0 tortonese e la Supercoppa di Tortona finisce qui.

DERTHONA BASKET - DINAMO SASSARI 83-84

(23-19, 44-44, 63-61)

DERTHONA BASKET: Christon 25, Mortellaro ne, Candi 7, Jankovic ne, Filloy 6, Severini 5, Harper 6, Daum 23, Cain 4, Radosevic 7, Filoni. Coach Ramondino

DINAMO SASSARI: Jones 7, Pisano ne, Piredda ne, Robinson 12, Dowe 8, Kruslin 10, Gandini, Bendzius 23, Gentile 7, Raspino, Diop 2, Onuaku 9. Coach Bucchi