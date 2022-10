Donati oltre 20mila euro alla Lilt

TORTONA - Non è mai bello partire da un numero per raccontare qualcosa, ma questa volta è doveroso: più di 20mila euro sono stati raccolti dal concerto 'Love for Music, Music for Love' organizzato dal direttore artistico Enzo Consogno e dal cantante Emanuele Semino che ha visto esibirsi sul palco accanto a Mogol, a 'Il mio canto libero' e ad Andrea Braido anche molti talenti del Tortonese.

Grazie al contributo dei molti sponsor e al sostegno dei cento volontari della serata le spese vive del concerto sono state completamente coperte e quindi la totalità dell'incasso è stata versata con un assegno 'gigante' alla Lilt Tortona questa mattina nella sala conferenza del Circolo di Lettura di Tortona. Presenti oltre a Consogno e Semino anche il presidente del Derthona Basket Marco Picchi, il presidente del consiglio comunale e del Circolo di Lettura Giovanni Ferrari Cuniolo e la coordinatrice dell'evento Chiara Daffonchio. L'appuntamento ora è per il prossimo anno, per continuare quella che si spera diventi una splendida tradizione dell'estate tortonese.