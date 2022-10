Doppietta Bertram. Espugnata Reggio

REGGIO EMILIA - La Bertram bissa il successo d’esordio con Trento e sbanca il PalaBigi (59-63) conquistando il primo successo esterno stagionale. La squadra di Ramondino prima vola sul +20, poi resiste al ritorno dell’Unahotels e conquista una vittoria preziosa in una gara bella ma a basso punteggio. Christon si ripete con uan partita totale: 17 punti, 5 assist, 5 rimbalzi e 7 falli subiti.

La partita

Bertram senza Filoni, recupera Radosevic e soprattutto ripropone per la prima volta Macura. Avvio fantastico della squadra di Ramondino che ha idee chiare e il ritmo giusto per prendere il comando delle operazioni. 10-25 al 10’ con Christon subito protagonista.

Il 5-0 Bertram in apertura di seconda frazione (Severini-Filloy) porta al massimo vantaggio: +20 sul 30-10. Christon e Macura in evidenza. E’ il momento migliore di Tortona. D qui in poi però Reggio dei riorganizza e con la zona e una maggiore aggressività piazza un 20-7 di parziale che riapre la gara (30-37 al 20’). In avvio di terza frazione Robertson e Reuvers riportano a contatto la Reggiana (-1 sul 38-39) al 33’. Harper (finora 0/5) si sblocca con la tripla che fa ripartire Tortona (49-53 al 30’). La partita è in equilibrio e Tortona adesso deve resistere. Vantaggio Unahotels con la tripla di Reuvers (59-57) a metà frazione. Finale punto a punto. Ramondino rinuncia ad un impalpabile Daum e lancia un ottimo Severini. Nel finale spalla a spalla Cain (11 punti e 8 rimbalzi) segna un prezioso 59-61. La difesa blocca l’attacco locale. Sul fallo sistematico Christon fa solo 2 su 4 ai liberi, ma è sufficiente per chiudere avanti (59-63).



Le voci

L’analisi di coach Marco Ramondino. “È una vittoria di grande carattere, credo questo sia l’aspetto che è saltato agli occhi di tutti. Dobbiamo essere molto orgogliosi di ciò, per lunghi tratti della gara abbiamo fatto cose giuste: se non proprio sulla qualità, per quanto riguarda la presenza su entrambe le metà campo. Quando abbiamo preso un buon vantaggio nella prima parte, abbiamo continuato a costruire buoni tiri: anche se Reggio è tornata a contatto, bisogna essere contenti di quei minuti. Facciamo ancora un po’ di fatica nella nostra esecuzione sotto stress, contro una difesa aggressiva e quando si esce dalle semplici esecuzioni dei giochi, ma sono sicuro che lavorando e aumentando la conoscenza reciproca tra i giocatori abbiamo dei margini di miglioramento. Dobbiamo tenerci stretto il fatto di non avere vinto la partita con giocate di esaltazione, iniziative individuali, tifi difficili, ma mettendo insieme piccole cose in un momento che poteva essere critico”.

I numeri

Finale: 59-63

Parziali: 10-25, 30-37, 49-53

Quintetti: Reggio Emilia con Cinciarini, Robertson, Amin, Reuvers, Hopkins. Tortona con Christon, Harper, Macura, Daum, Cain.

Punti: Olisevicius 15 (Reggio Emilia), Christon 17 (Tortona).

Rimbalzi: Hopkins 12 (Reggio Emilia), Harper 8 (Tortona).

Assist: Cinciarini 10 (Reggio Emilia), Christon 5 (Tortona).

Mvp: Christon (Tortona)