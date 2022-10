Bertram, pullman dei tifosi per Trieste

TORTONA - Capolista e imbattuta, con tre vittorie in altrettante gare, la Bertram Derthona si prepara ad affrontare la trasferta di Trieste. La gara sarà in programma sabato 22 ottobre alle 20.30 all'Allianz Dome di Trieste. Per favorire la trasferta dei tifosi bianconeri, il club, organizza un pullman andata-ritorno in giornata (che verrà effettuato al raggiungimento di 30 adesioni). Costo 40 euro cui si aggiungono 10 euro per il biglietto della partita. La partenza del pullman è fissata alle ore 13 dal piazzale di fronte al PalaCamagna di Tortona.

Termine ultimo per le adesioni le ore 12 di giovedì 20 ottobre. Informazioni e prenotazioni ai numeri 333 6501456 e 0131 1953689.