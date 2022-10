Bis Autosped, Trieste si arrende

TRIESTE - E sono due, sempre con un 'ventello' (e più) alle avversarie

Autosped inaugura la giornata all'Allianz Dome regolando Futurose Trieste, etichettata 'matricola terribile', 62-85 per la squadra di Nino Molino. Che alla prima trasferta si presenta ancora in emergenza - "speriamo, in settimana, di recuperare qualche elemento" - senza Ravelli, Rulli e Bonasia, ma la superiorità tecnica, l'esperienza, cinque giocatrici in doppia cifra, due in doppia doppia, Premasunac mvp della gara scavano il solco, specie negli ultimi 10'.

I 62 punti concessi alle triestine sono ancora troppi per la filosofia di gioco e per la solidità che coach Molino pretende dal suo gruppo, anche se le rotazioni ancora limitate comportano un dispendio di energie maggiori, a volte a scapito dell'efficacia in protezione del risultato.

L'allungo decisivo nell'ultimo parziale, dopo la prima fuga nel primo quarto e un equilibrio nel secondo e nel terzo. Castelnuovo tira con il 62 per cento da 2 e domina, ancora una volta, a rimbalzo, 47 contro i 26 delle avversarie, base solidissima su cui poggiare il successo. Anche con i 18 punti da seconda opportunità (solo 5 per Trieste) che confermano una aggressività alta e abbastanza costante.

Premasunac offre la versione migliore di sé, con i 24 punti segnati giocando ben 38 minuti e mezzo, e 12 rimbalzi: una prestazione con tutto il meglio del repertorio che una lunga deve garantire alla squadra. Ma anche Marangoni è una certezza (16+10) e Smorto è recuperata al 100 per cento. Una nota speciale per la ragazza di Trieste che fa lo sgambetto alla sua prima società: 18 punti per Francesca Leonardi, e 8 rimbalzi. Una protagonista.

Ora la palla a spicchi passa alla Bertram: stesso luogo e stessa avversaria, Trieste, alle 20.30, le giraffe a fare il tifo. E, tra le due gare, le eccellenze del territorio tortonese da degustare e 'scambiare' con quelle friulana.

FUTUROSA TRIESTE - AUTOSPED 62-85

(13-22, 32-42, 48 -58)

Trieste: Croce 3, Bosnjak 8, Miccoli 23, Sammartini 4, Camporeale 10, Streri 9, Cumbat 2, , Croce 3, Carini 3, ne Grassi. All.: Scala

Autosped: Marangoni 14, Premasunac 24, Leonardi 18, Baldelli 10, Gianolla 4, Bernetti, Smorto 13, Gatti 2. Ne: Rulli, Ravelli, Bonasia, Castagna. All.: Molino