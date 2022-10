Bertram maglia rosa nella domenica in rosa

CASALE MONFERRATO - Nella domenica ‘in rosa’ in favore dell’Aric, la Bertram resta maglia rosa del campionato.

Una straordinaria prestazione difensiva della squadra di coach Marco Ramondino che, sotto gli occhi del ct della nazionale Gianmarco Pozzecco, tiene Venezia a 61 punti (77-61 il finale) e conferma di essere una grande protagonista di questo avvio di stagione.

Una gara sempre condotta dai Leoni che vanno sul +17, resistono al ritmo di Venezia (- 4 sul 48-44) nella terza frazione e poi chiude i conti nell’ultima frazione.

La partita

Bertram di nuovo al completo, Venezia senza Tessitori. Applausi calorosi nel pregara per l’ex Marco Spissu e per il ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco. Gioco bloccato in avvio con palla che resta molto ferma. Sblocca la situazione Christon con le sue iniziative personali. Il play dell Bertram confeziona il 13-6 Tortona.

Nella seconda parte Venezia va col doppio play Granger-Spissu. Le due squadre ruotano abbondantemente i giocatori. Venezia si riavvicina con la tripla di Brooks. Al 10’ 15-12.

Secondi quintetti in campo nella seconda frazione. Partita che fatica a trovare ritmo. Nella seconda parte della frazione si mette in moto Spissu, ma arriva la fiammata di Tortona con le triple di Macura e Severini che valgono il +11 (30-19 al 16’). De Raffaele sfodera la sua match-up. Tortona tiene la testa e con la penetrazione di Christon fissa il 42-29 dell’intervallo.



Avvio di terza frazione a due facce. Prima il 4-0 Tortona che regala ai padroni di casa il +17 (46-29). Poi la reazione di Venezia che alza l’intensità difensiva e trascinata da Spissu piazza un parziale di 15-4 che riporta minacciosamente a -4 la Reyer (48-44). Una tripla di Severini fa ripartire la Bertram che con 4 liberi di Radosevic riesce a chiudere sul +10 al 30’ (57-47).

7-2 Tortona in avvio di ultima frazione che prova a scappare di nuovo (64-49). E ci riesce con la coppia Harper-Christon che spezzano la resistenza di Venezia e chiude 77-61.

Le voci

La soddisfazione dell’allenatore della Bertram Marco Ramodino. “I ragazzi sono stati super perché credi di sia vista la grande qualità di veniva che puniva ogni nostro errore. Dovevamo essere noi a salire di livello e non di aspettarci cali di Venezia. Siamo molto contenti. Credo che questa sia una vittoria della squadra, del club e di questo bellissimo pubblico. Questo entusiasmo è una splendida fotografia di questa serata. Primo posto? Ci concentriamo sulla qualità del lavoro in settimana e non sualla pressione di dover vincere”.

Semaj Christon, Mvp del match. “Nel terzo quarto ci siamo fermati, poi siamo riusciti a ripartire. Siamo felici per questa grande vittoria. Il primo posto? Dobbiamo essere focalizzati sulla prossima partita. Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme”.



Diretto il tecnico della Reyer Walter De Raffaele. "L'analisi per me è semplice. Nei primi quarti la differenza di energia è stata netta. Tortona ne ha approfittato. Abbiamo fatto quello che dovevamo solo nella terza frazione. Poi un pizzico di sfortuna, ma Tortona vince con merito e noi abbiamo bisogno un'altra faccia da parte di tutti. Serve un bell'esame di coscienza".

I numeri

Finale: 77-61

Parziali: 15-12, 42-29, 57-47

Quintetti: Tortona con Christon, Harper, Macura, Daum, Cain. Venezia con Granger, Freeman, Moraschini Willis, Watt.

Punti: Christon 18 (Tortona), Granger 21 (Venezia).

Rimbalzi: Cain 6 (Tortona), Brooks 7 (Venezia).

Assist: Harper 5 (Tortona), Spissu 3 (Venezia).

Mvp: Christon (Tortona).