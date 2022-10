Derthona, buon pari a Pinerolo

PINEROLO - Un punto che muove la classifica: questo il verdetto della trasferta di Pinerolo per il Derthona, che comunque infila il suo secondo risultato utile consecutivo (0-0) nonché mantiene la porta inviolata per due gare consecutive per la prima volta in stagione e in generale soddisfa il 'percorso di crescita' richiesto da mister Chezzi.

Nel primo tempo, purtroppo, si infortuna gravemente alla testa Saccà, portato in ospedale: al suo posto entra D'Arcangelo ma entrambe le formazioni rimangono parecchio scosse dall'accaduto e fino all'intervallo non si segnano azioni degne di nota.

Nella ripresa al 20' il primo tiro nello specchio della porta del Derthona da parte del Pinerolo con Galasso, poi si scatenano gli ospiti che con una punizione di Manasiev vanno vicinissimi al gol. Sugli sviluppi del corner successivo Romairone manca di pochissimo l'appuntamento con il gol, poi nel finale i tortonesi creano altre occasioni ma risultano imprecisi al momento della conclusione a rete. Domenica prossima al 'Coppi' arriva la Castanese.

PINEROLO - DERTHONA 0-0

PINEROLO: Faccioli, Utieyin, Ozara, Gjura, Tonini, Galasso, Sangiorgi, De Riggi, Ciliberto, Maio. A disp. Bonissoni, Ferrato, Viretto, Mirabelli, Dedominici, Campra, Andretta, Micelotta, Costantino. All. Rignanese

DERTHONA: Fiory, Agazzi, Zucchini, Saccà, Ciko, Manasiev, Trevisiol, Procopio, Romairone, Fomov, Turchet. A disp. Bertozzi, Gomez, Tambussi, Giannone, Soplantai, D'Arcangelo, Matera, Linussi, D'Orazio. All. Chezzi

ARBITRO: Vailati di Crema