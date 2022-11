Bertram a Brindisi a caccia della sesta gioia

TORTONA – La capolista Bertram sul campo dell’Happy Casa Bindisi. Pugliesi reduci dal ko sul parquet di Reggio Emilia in campionato e dalla sconfitta di Veroli contro gli Ukraini del Budivelnyk Kyiv in Fiba Europe Cup. In campionato Tortona 5-0, Brindisi a 4 punti (con due vittorie in casa) e tre sconfitte in trasferta.

Qui Brindisi

Osservato speciale ovviamente Bruno Mascolo, grande ex della sfida che per la prima volta affronta da avversario la “sua” Tortona. Mascolo ha completato tre stagioni al Derthona (dal 2019 al 2022), ed è stato anche protagonista della promozione in Serie A del club piemontese. Ha collezionato in totale 87 presenze tra i campionati di A2 e di A, firmando 9.4 punti, 3.3 rimbalzi e 3.3 assist a partita.

Qui Tortona

Marco Ramondino, coach Bertram: "Brindisi è una squadra di grande fisicità e atletismo, che ha tanti giocatori capaci di creare in 1vs1 sia fronte sia spalle a canestro. Ha una capacità unica di colpire in campo aperto con giocatori come Reed, Bowman, Mascolo e Burnell, che sanno alzare il ritmo. A questo associano la capacità di punire la difesa anche a fine possesso, per cui dovremo essere focalizzati a difendere per tutti e 24 i secondi dell’azione. Sicuramente la mentalità e il carattere dei giocatori sono stati gli aspetti decisivi che ci hanno permesso di portare le partite nella nostra direzione. Abbiamo una squadra di ottima qualità, ma sarebbe riduttivo fermarsi a ciò per l’inizio che abbiamo avuto. La capacità di trovare soluzioni e rimanere coesi nelle difficoltà e la forza mentale hanno fatto la differenza”.

Pre-Partita

HAPPY CASA BRINDISI - BERTRAM TORTONA

Dove: Allianz Dome, Trieste.

Quando: domenica 6 novembre, ore 19.

Arbitri: Paternicò, Nicolini, Catani

Come seguirla: In streaming su Eleven Sports (servizio in abbonamento) su https://elevensports.com/it/ oppure sull’app Eleven. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Brindisi con Reed, Bowman, Burnel, Mezzanotte, Perkins. Bertram con Christon, Harper, Macura, Daum, Radosevic.

Indisponibili: Tyler Cain è fermo per una lesione muscolare. Per Brindisi out Harrison.

Note: Oltre a Bruno Mascolo l’altro ex della partita è Demonte Harper ha giocato nell’allora Enel durante l’annata 2014/15. Solo due sfide giocate in precedenza tra le due squadre, quelle della scorsa stagione finite con un successo esterno per parte. Brindisi vinse il match di andata (78-87) mentre Tortona si è imposta al ritorno per 82-99.