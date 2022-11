Severini protagonista nel ko con la Spagna

ALESSANDRIA - I "nostri" giocatori protagonisti nella prima giornata della finestra dedicata alle qualificazioni mondiali delle squadre nazionali.

Luca Severini della Bertram Derthona in campo nella sconfitta all'overtime con la Spagna a Pesaro (84-88). Partita avvincente alla Vitrifrigo con Seve utilizzato in minuti importanti.

Spazio e punti anche per il casalese Lucio Redivo i cui 12 punti (in 18 minuti) non bastano all'Argentina per evitare il ko con la Repubblica Dominicana (80-69). Nei dodici, ma senza entrare in campo, anche per l'altro giocatore della Novipiù, Quinn Ellis. La sua Gran Bretagna ha perso in volata con la Serbia (64-78).

Severini in Georgia

Dopo gli 8 punti con 2/3 dall'arco contro la Spagna, Severini è stato giustamente confermato dal ct Gianmarco Pozzecco nei dodici che affronteranno la seconda partita della finestra di qualificazione al Mondiale Fiba 2023. Nel primo pomeriggio di oggi la Nazionale volerà alla volta di Tbilisi, dove lunedì 14 novembre affronterà la Georgia. Appuntamento alle ore 16 italiane (le 19 locali).

Redivo scenderà in campo contro Bahamas e Quinn Ellis sarà impegnato contro la Lettonia.