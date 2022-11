Articolo 1, Davide Fara nuovo segretario provinciale

Davide Fara (già assessore del Comune di Tortona) è il nuovo segretario provinciale di Alessandria e Asti di Articolo 1: con lui, in segreteria, Paola Bisio, Marco Gobbato, Domenico Bonaria, Mario Minetti, Roberta Cazzulo, Mauro Oddone e Marco Castaldo, mentre Beppe Carniglia, segretario uscente, svolgerà il ruolo di tesoriere.

Proprio a Carniglia coordinatore provinciale uscente l’assemblea ha rivolto un sincero ringraziamento per il preziosissimo lavoro svolto in questi anni. “Cercheremo di affrontare questo non facile momento politico dialogando con le persone per coglierne i bisogni e portando quelli che sono nostri valori, vale a dire lavoro-diritti sociali-pace-ambiente, al percorso costituente di un nuovo soggetto della sinistra nel nostro Paese”, le prime parole di Fara.