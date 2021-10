Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che si annuncia estremamente interessante.

In serie D, deve dare risposte concrete il Casale di mister Sesia, di scena sul terreno di una Caronnese che è avversario da non sottovalutare. Per quanto riguarda l'Eccellenza, invece, con il Castellazzo che osserva il turno di riposo, i riflettori sono puntati sull'Acqui: la formazione di Arturo Merlo è ospite del Cbs e cerca il riscatto dopo lo stop di settimana scorsa.

Promozione: tre i derby, Arquatese-Asca, Valenzana Mado-PastorStay con il debutto di Luca Pellegrini sulla panchina orafa e Luese Cristo-Novese, che si gioca in posticipo a CentoGrigio (calcio di inizio alle 17.30). In Prima Categoria il clou è a Capriata, mentre per la Fulvius c'è da superare l'ostacolo Tassarolo. Impegni esterni per le capoliste di Seconda, in Terza Tiger Novi fa l'esame alla regina Vignolese.