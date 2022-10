Vuoi diventare assaggiatore di vino?

L’assaggio non è privilegio di poche persone anche se l’equilibrio si pone a diversi livelli di sensibilità. Passione e curiosità

sono le caratteristiche di un buon assaggiatore di vino. Per scoprire come fare la Sezione ONAV di Alessandria Martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 21 presso il Circolo Comunale Ortincontra, via Santorre di Santarosa 18, in Alessandria, presenta il suo 4° corso ONAV di I° livello per Assaggiatori di Vino.

Sono 16 incontri con cadenza bisettimanale, aperti a tutti gli appassionati, purchè maggiorenni, che si avvicinano per la prima volta all’affascinante mondo del vino, sia a chi già opera nel campo del vino e nel settore enogastronomico. I temi affrontati spazieranno dagli elementi di fisiologia dei sensi alla tecnica di degustazione determinante per apprezzare le sfumature sensoriali del vino, dalla viticoltura all’enologia, dai pregi alle alterazioni e difetti dei vini e molto altro ancora.

Ogni incontro comprende una parte teorica e una degustazione guidata di 4 campioni di vino, rappresentativi del vitigno e del territorio. Le lezioni sono tenute da relatori abilitati all’insegnamento, enologi, agronomi, esperti ed i vini verranno serviti e degustati, senza l’indicazione del produttore.

Al termine del corso, dopo un esame finale, verrà rilasciata la patente di “Assaggiatore di Vino” che permette l’iscrizione all’Albo nazionale degli Assaggiatori ONAV.

La quota di partecipazione comprende il testo didattico di oltre 470 pagine, kit per il riconoscimento dei gusti, preparati dal CREA (Centro di ricerca viticoltura ed enologia), kit dei principali difetti del vino, preparati dal CREA, valigetta con 6 calici da degustazione, cavatappi logato ONAV, salva goccia logato ONAV, blocco schede per assaggio tecnico organolettico, blocco appunti logato ONAV, penna logata ONAV, cartellina logata ONAV.

Il costo del corso è di 430 euro a cui si dovrà aggiungere l’iscrizione annuale all’ONAV, pari a 70 euro. La tessera ONAV permette di usufruire di varie promozioni presso gli esercizi commerciali convenzionati al programma “Fidelity” su tutto il territorio nazionale e di eventuali sconti per tutte le occasioni di aggiornamento e di approfondimento organizzate periodicamente dalle varie sezioni provinciali, quali serate di degustazione, convegni, partecipazione a Vinitaly.

Sono previste agevolazioni per le persone nate tra il 1998 e il 2004, in questo caso l’iscrizione annuale all’ONAV è ridotta a

40 euro.

L’ONAV offre ai soci alcune iniziative a livello nazionale, tra cui il Convegno Nazionale, la giornata dell’Assaggiatore, le selezioni per i concorsi enologici tra i quali il Concorso Enologico Nazionale Premio Douja d’Or di Asti; il Concorso Marengo Doc di Alessandria e le selezioni per la “Guida Prosit”.

Il Corso avrà inizio lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 20,30 presso Confagricoltura Alessandria, via Trotti 122, Alessandria, pre-

vio raggiungimento di almeno 25 iscritti.

Per informazioni: alessandria@onav.it

Delegato Gian Luigi Corona: 335.6509953; Segretario Vittoria Sericano: 339.8031299; Consigliere Pier Luigi Platti: 338.3508158.