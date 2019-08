San Giuliano Vecchio, nel fine settimana c'è la Festa dell'Aratura e della Trebbiatura

SAN GIULIANO VECCHIO - Si rinnova l’appuntamento con la tradizione. Nel fine settimana a San Giuliano Vecchio torna la fiera agricola della Fraschetta, festa dell’aratura e della trebbiatura.

Il programma è davvero ricco e completo: si comincia domani alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico e con tanti piatti all’insegna della tradizione locale, dagli antipasti agli agnolotti, passando per la pasta fagioli e per i ‘mitici’ di salamini della Frascheta. Il tutto ovviamente accompagnato da ottimo vino. Dalle 21, invece, dimostrazione di aratura d’epoca e lavorazione della terra come una volta.

Domenica mattina, invece, alle 9.30 apertura della fiera con esposizione di trattori d’epoca e sfilata per le vie del paese. Parteciperà anche il gruppo ‘I uaraton’ degli Amici del museo etnografico della Gambarina. Alle 13, invece, pranzo campagnolo su prenotazione (chiamare il numero 0131 - 387134): il menù prevede salumi misti, pasta e fagioli, polenta salsiccia e funghi, dolce, vino e acqua. Il costo del pranzo, tutto compreso, è di 15 euro. Al pomeriggio dimostrazione di trebbiatura come una volta; per tutta la durata dei festeggiamenti resterà aperto il banco di beneficenza presso la chiesa parrocchiale.

Organizza l’Unione Sportiva in collaborazione con la Soms, con il gruppo donatori di sangue Avis di San Giuliano Vecchio, con l’associazione trattori d’epoca, con le Dolci Terre di Novi, con Gli Amici del Gruppo Schuter e con il gruppo C’erano una volta e ci sono ancora di Sale.