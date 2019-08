Tutti i film in programmazione al Megaplex Stardust da giovedì 22 a giovedì 29 agosto

CINEMA - La Programmazione da giovedì 22 a giovedì 29 agosto al Megaplex Stardust di strada Viguzzolo 2, Toprtona, presso il Centro Commerciale Oasi.

IL RE LEONE

Cast: Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Luca Ward, Massimo Popolizio, Donald Glover, Seth Rogen, Tony Garrani, Beyoncé, Chiwetel Ejiofor, Keegan Michael Key, James Earl Jones, Alfre Woodard, John Kani, Florence Kasumba, John Oliver, Billy Eichner, Eric André Regia: Jon FavreauDurata: 118 Min

Con questa nuova versione de Il Re Leone, i personaggi del classico d'animazione classici ritornano sul grande schermo come non li abbiamo mai visti. Tra loro ritroveremo:Nala (voce italiana di Elisa) amica di Simba quando sono entrambi cuccioli, destinata a diventare una potente leonessa che si preoccupa del futuro delle Terre del Branco.Timon (voce italiana di Edoardo Leo), uno spiritoso suricato che soccorre Simba dopo che quest'ultimo fugge dalla Rupe dei Re in cerca di una vita diversa.Sarabi, la moglie forte e sofisticata di Mufasa, nonché affettuosa e severa madre di Simba e rispettata regina della Rupe dei Re. Zazu, bucero dal becco rosso, braccio, anzi ala destra di Re Mufasa. Rappresenta gli occhi e le orecchie del regno e si occupa di comunicare tutte le notizie della giornata, sia quelle buone sia quelle meno buone.Rafiki, un saggio primate sciamano, consigliere reale di Mufasa. È presente alla nascita di Simba e anche nel momento in cui il futuro re si trova a un bivio.Le Iene, del cui branco fanno parte Shenzi, Azizi e Kamari: alleati, soldati e malvagi scagnozzi di Scar

DA LUNEDì A VENERDì ORE 20.20 - 21.30- 22.10 (3D) 22.50

SABATO E DOMENICA ORE 17.30 -17.50 (3D) 18.20 -20.20-21.30 - 22.10 (3D) - 22.50

LA RIVINCITA DELLE SFIGATE

Cast: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Noah Galvin, Billie Lourd, Skyler Gisondo, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Will Forte, Molly Gordon, Diana Silvers, Eduardo Franco, Mike O'Brien. Regia: Olivia Wilde. Durata: 105 min



La Rivincita delle Sfigate, film diretto da Olivia Wilde e suo esordio alla regia, è una commedia teen che racconta la storia di due liceali, Molly e Amy (Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever), che, alla vigilia del diploma, si accorgono di aver trascorso i loro anni alle superiori a cercare di essere delle studentesse modello, senza mai divertirsi troppo. Migliori amiche sin dall'infanzia, le due ragazze sono determinate a rimettersi in pari con i loro coetanei e cercano di recuperare il divertimento perso negli ultimi quattro anni in un'unica notte. Molly convince una riluttante Amy ad andare a una festa di laurea tenuta da Nick (Mason Gooding) a casa di sua zia, ma questo è solo l'inizio.Le due sperimenteranno, a volte senza neanche volerlo, tutti gli "sballi" da cui si sono tenute lontane nel corso del liceo, vivendo quella che ricorderanno per sempre come la notte più folle di tutta la loro vita.

DA LUNEDì A VENERDì ORE 20.30 - 22.50

SABATO E DOMENICA 17.30 -20.30 - 22.50



IL SIGNOR DIAVOLO

Cast: Gabriele Lo Giudice, Filippo Franchini, Cesare S. Cremonini, Massimo Bonetti, Lino Capolicchio, Chiara Caselli, Gianni Cavina, Alessandro Haber, Andrea RoncatoRegia: Pupi AvatiDurata: 107 min

Il Signor Diavolo, il film di Pupi Avati, è ambientato nell'autunno 1952.Nel nord est è in corso l'istruttoria di un processo sull'omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato.Furio Momentè (Gabriele Lo Giudice), ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori.Carlo (Filippo Franchini), l'omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all'arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina.Paolino, per farsi bello, umiliapubblicamente suscitando la sua ira: Emilio, furioso, mette in mostra una dentatura da fiera. Durante lacerimonia delle Prime Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l'ostia, viene spintonato da Emilio. La particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla.Di qui l'inizio di una serie di eventi sconvolgenti.

DA LUNEDì A VENERDì ORE 20.40 - 22.50

SABATO E DOMENICA 17.30 - 20.40 - 22.50

CRAWL - INTRAPPOLATI

Cast: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf, Joe Palma, Morfydd Clark, Tina Pribicevic, Annamaria Serda, Savannah Steyn, Jovana Dragas, Colin McFarlane. Regia: Alexandre Aja. Durata: 87 min

In Crawl - Intrappolati, il film di Alexandre Aja, quando un enorme uragano colpisce la sua città natale in Florida, Haley (Kaya Scodelario) ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso (Barry Pepper). Trovandolo gravemente ferito e bloccato in un'intercapedine della loro casa di famiglia, i due restano rapidamente intrappolati e sommersi. Mentre il tempo stringe e fuori la tempesta è sempre più forte, Haley e suo padre scoprono che il livello dell'acqua che sale è l'ultimo dei loro problemi.

Conosciamo meglio gli alligatori, grandi protagonisti e minaccia principale del film Crawl: Enormi rettili in grado di muoversi perfettamente sulla terraferma e capaci di una manovra rotante ineludibile chiamata "death roll" per sottomettere e smembrare la preda. Hanno una naturale visione notturna, possono rintracciare le prede nell'oscurità totale e hanno ben 80 denti affilati come rasoi. Il loro morso è uno dei più potenti del regno animale, con una forza di 2,125 psi (Poundforce per pollice quadrato). Possono raggiungere una velocità di 45 Km/h in rush estremamente brevi (si stancano facilmente), mentre in acqua possono nuotare a 40 Km/h senza stancarsi. L'alligatore medio è lungo 3 metri, ma può crescere fino a 4 metri e mezzo e pesare fino a 450 kg. La maggior parte delle prede viene digerita in due o tre giorni perché hanno gli acidi dello stomaco con un pH inferiore a 2, pari al succo di limone e all'aceto. Gli alligatori sono in circolazione da oltre 37 milioni di anni.

TUTTI I GIORNI ORE 22.50

FAST &FURIOUS HOME & SHAW

Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan, Stephanie Vogt, Eiza González, Helen Mirren, Teresa Mahoney, Cliff Curtis, John TuiRegia 133 Min

Fast & Furious presenta Hobbs & Shaw, il film stand-alone diretto da David Leitch, in cui Dwayne Johnson e Jason Statham tornano a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw.In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

Hobbs & Shaw spalanca una nuova porta nell'universo Fast & Furious, trascinando l'azione per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa.

DA LUNEDì A SABATO ORE 20.10 – 22.50

DOMENICA 17.30 -20.10 22.